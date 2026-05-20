Стена из воздуха и бумаги: почему за легкий ремонт теперь жестко штрафуют

Даже легкая гипсокартонная конструкция для зонирования комнаты без затрагивания несущих стен теперь официально считается перепланировкой и требует согласования. Об этом пишет REGIONS .

Законодательные правила и определение перепланировок

В 2026 году продолжают действовать строгие правила Жилищного кодекса, согласно которым любое изменение конфигурации помещений, влияющее на их площадь или границы в ЕГРН, признается перепланировкой. Руководитель подмосковной строительной компании Андрей Еприкян поясняет, что популярная у собственников установка легких перегородок из гипсокартона полностью подпадает под это определение. Не имеет значения, из какого материала возводится стена — кирпича, газоблока или гипсокартона, — поскольку сам факт разделения одной комнаты на две меняет внутреннюю планировку и фиксируется в техпаспорте.

Риски при сделках и случаи полных запретов

Фактическое состояние жилья из-за новой стены перестает соответствовать поэтажному плану БТИ. При попытке продать, подарить квартиру или оформить наследство кадастровый инженер обнаружит несоответствие и не сможет подготовить технический план для сделки. Процесс придется остановить до сноса конструкции или ее узаконивания.

Существуют ситуации, когда возведение перегородки полностью запрещено и не будет согласовано ни при каких условиях:

Создание комнат без окон: если в результате разделения пространства образуется жилая «темная комната» без естественного освещения, это признается грубым санитарным нарушением. Жилое помещение обязано иметь окно, иначе его потребуют снести.

Блокировка коммуникаций: категорически запрещено монтировать стены, которые перекрывают свободный доступ к вентиляционным коробам, электрическим щиткам или газовым трубам.

В качестве безопасной альтернативы жесткому каркасу эксперт рекомендует использовать мебель — передвижные ширмы, стеллажи или раздвижные перегородки-купе, которые не требуют разрешений.

Порядок узаконивания готовой конструкции

Если гипсокартонная стена уже установлена, ее можно официально оформить по следующему алгоритму:

Обратиться к кадастровому инженеру или в проектную организацию с допуском СРО для обследования квартиры и получения технического заключения о безопасности перегородки.

Оформить новый технический план квартиры у кадастрового инженера.

Подать заявление через МФЦ или региональный портал госуслуг для оформления акта на ранее выполненные работы, приложив документы.

Получить акт жилищной инспекции и передать его в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН.

Штрафные санкции и финансовые потери

За самовольную перепланировку для граждан предусмотрен штраф в размере от ₽2 тыс. до ₽2,5 тыс. Для должностных лиц сумма составляет от ₽4 тыс. до ₽5 тыс., а для юридических лиц — от ₽40 тыс. до ₽50 тыс.

Однако штраф выступает лишь начальной мерой: жилинспекция выдает предписание вернуть квартиру в исходное состояние за счет собственника. В случае отказа демонтаж могут утвердить через суд в принудительном порядке. Кроме того, наличие незаконной перегородки снижает рыночную стоимость недвижимости в Подмосковье на 10–15%, а исправление подобных ошибок в будущем обойдется владельцу значительно дороже стоимости своевременного проекта.