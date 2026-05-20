В Подмосковье подали более 3 тыс. заявлений на переоформление договора о поставке газа
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья воспользовались услугой «Переоформление договора о поставке газа для граждан» более 3 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что ею могут воспользоваться физические лица при смене собственника жилья, приобретении недвижимости, а также в случае, если меняется порядок определения объема потребленного газа. Для подачи заявки нужно заполнить интерактивную форму заявления и приложить документы. В услугу внедрен сервис, который проверит наличие у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования.
