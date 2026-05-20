Кошачий эгоизм или любовь: зачем кошки воруют тепло человеческого тела

Подмосковный врач Лариса Супникова раскрыла инстинкты, которые заставляют домашних питомцев охотиться за вещами и теплыми местами человека. Об этом пишет REGIONS .

Пять причин кошачьей привязанности к вещам хозяина

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда стоит на минуту покинуть диван или кровать, как освободившееся пространство тут же занимает пушистый питомец. Ветеринары уверяют: в такие моменты кошками движут древние инстинкты, а вовсе не желание доминировать или мстить.

Защита и спасительные ароматы

Обоняние представителей кошачьих развито в 14 раз сильнее человеческого. Место, где только что сидел или лежал человек, интенсивно пахнет им — самым предсказуемым и надежным существом в жизни домашнего животного. Находясь в окружении этого аромата, питомец успокаивается, избавляется от скрытой тревожности и чувствует себя под надежной защитой от гипотетических хищников.

Желание согреться

Нормальная температура тела у кошек находится в пределах 38–39°C, из-за чего они крайне чувствительны к прохладе. Оставленная человеком подушка или одежда сохраняет тепло еще в течение 20–30 минут. Занимая уже прогретый «лежак», кошка экономит собственные калории на обогрев поверхности, что является важной эволюционной стратегией выживания в дикой природе.

Создание общего семейного запаха

Спя на вещах хозяина, питомец смешивает свои феромоны с его ароматом. Этот социальный механизм позволяет создать единый «запах стаи». Таким способом кошка признает человека равным членом своей семьи и демонстрирует ему свое абсолютное доверие.

Контроль над территорией

В диких условиях животные никогда не выберут для отдыха опасную зону. Если хозяин сидел на этом месте и остался невредим, для кошачьего восприятия это служит главным индикатором безопасности. Кроме того, хозяйская половина кровати или кресло часто представляют собой идеальную смотровую площадку, с которой отлично просматриваются окна и двери.

Как деликатно отучить питомца от привычки

Ветеринарный врач Лариса Супникова предлагает четыре гуманных способа, которые помогут сохранить личное пространство без разрушения доверительных отношений с животным:

Создание правильной альтернативы

Рядом со своим привычным местом рекомендуется разместить персональную кошачью лежанку. На первое время внутрь стоит положить свою старую нестиранную футболку или полотенце, чтобы перенести туда знакомый питомцу запах.

Использование искусственного тепла

Если кошка охотится именно за тепловым эффектом, в ее личную корзинку можно подложить безопасную грелку или специальный электрический коврик. Прогретая поверхность быстро станет для нее привлекательнее остывающего кресла хозяина.

Мягкое перенаправление

Категорически запрещено применять физическую силу, шлепать или кричать на кошку — это напугает ее и навсегда разрушит контакт. Вместо резких движений следует аккуратно пересадить животное на пол и сразу же угостить любимым лакомством, формируя положительную ассоциацию.

Ограничение доступа с первых дней

Если присутствие кошки в постели неприемлемо, дверь в спальню необходимо держать закрытой. Однако вводить это правило важно с самого первого дня появления питомца в доме, обязательно компенсируя изоляцию активным общением и лаской в дневное время суток.