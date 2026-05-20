В Московской области рассказали об обстановке на дорогах утром

Утром в среду, 20 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском шоссе. Кроме того, пробки есть на Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также придерживаться безопасной дистанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.