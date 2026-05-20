ЦСКА хочет подписать бразильского защитника, уже выступавшего в РПЛ

Контракт Мурило с бразильским клубом действует до конца 2027 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн.

Мурило хорошо знаком с российским футболом. В 2019-2021 годах защитник выступал за «Локомотив», проведя за железнодорожников 71 мяч во всех турнирах и забив пять мячей. В январе 2022 года «Локомотив» продал футболиста в «Палмейрас» за €2,2 млн. С тех пор Мурило отыграл за клуб из Сан-Паулу 225 матчей и забил 23 мяча.

ЦСКА испытывает проблемы в центре обороны после обмена в «Зенит» Игоря Дивеева. Журналист Константин Генич раскритиковал трансферы армейцев в линии обороны, отметив, что ЦСКА слишком понадеялся на Жоао Виктора и Матеуса Рейса, а в итоге остался с молодыми россиянами в центре обороны.