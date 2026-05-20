Что заставит Зеленского изменить позицию по переговорам с Россией

В докладе генинспектора Пентагона для конгресса прямо сказано, что Москва и Киев не могут достичь договоренностей из-за президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает неизменно подчеркивать, что не уступит России территории. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему внутренние скандалы на Украине не заставят Зеленского смягчить позицию, а наоборот — сделают его жестче, и что на самом деле способно изменить его риторику.

Сценарий ужесточения

Владимир Шаповалов считает, что коррупционные и политические скандалы не приведут к смягчению позиции Киева.

«Сейчас мы наблюдаем сценарий ужесточения позиции Зеленского. Коррупционное давление на него будет приводить к тому, что он и его окружение будут переключать общественное внимание на противостояние с Россией. Это стандартный сценарий, по которому Зеленский и его окружение сейчас работают», — пояснил эксперт.

Запад давит разнонаправленно

Отвечая на вопрос о реальных рычагах давления Европы и США, Шаповалов отметил, что единого Запада не существует.

«Есть отдельно Дональд Трамп (президент США, — прим. ред.), его демократические оппоненты в США, Евросоюз и отдельные европейские страны. Для Трампа есть выгода в быстром завершении конфликта, а для западноевропейских союзников Зеленский удобен до тех пор, пока он ведет борьбу против России. Они будут всячески подстегивать его к продолжению военных действий. Мы уже увидели заявление Мерца в этом отношении», — рассказал политолог.

Зеленский — президент борьбы

Шаповалов не исключил, что смена власти в Киеве могла бы разблокировать переговоры, но с оговорками.

«Зеленский — это президент борьбы. Следующий руководитель Украины, неважно, как он придет к власти, имеет коридор возможностей для начала переговорного процесса, отталкиваясь от негативного наследия Зеленского. Но любая киевская власть будет заложницей своих западных спонсоров. Важно, кто займет место Зеленского: Валерий Залужный (посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ, — прим. ред.), Кирилл Буданов* (глава офиса президента Украины), или кто-то третий — это разные сценарии», — пояснил эксперт.

Что заставит Зеленского передумать

Главным фактором, по мнению Шаповалова, остается ситуация на фронте.

«Все остальное производно от нее. Выход российских Вооруженных сил на границы Донбасса является мощным стимулом к переговорному процессу, поскольку в этом случае Зеленскому не нужно будет идти на непопулярные уступки и выводить войска. До тех пор, пока украинский солдат топчет землю Донбасса, стимула к переговорам у Зеленского не будет», — заявил политолог.

Что касается полного прекращения западной помощи, Шаповалов скептичен. По его словам, этого не будет, поскольку Запад в любом случае будет подпитывать Зеленского для ведения борьбы с Россией.

Как пояснил депутат Госдумы Андрей Колесник, у Зеленского есть страх, который перевешивает все остальные, — победа России в конфликте для него означает не просто проигрыш, а вполне вероятную политическую, а то и физическую смерть, потому что расправу над ним учинят не в Москве, а его же западные кураторы.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.