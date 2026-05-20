Песни под луной и споры с хозяевами: какие породы собак никогда не будут молчать

Склонность домашних питомцев к постоянному вою, лаю и «разговорам» заложена в них на генетическом уровне, поэтому крики и наказания со стороны хозяев только усугубляют проблему. Об этом пишет REGIONS .

Почему одни породы собак «говорят», а другие молчат

Склонность животного постоянно подавать голос напрямую зависит от первоначального исторического предназначения конкретной породы:

Ездовые собаки (хаски, маламуты): в процессе работы в упряжке они обязаны постоянно перекликаться друг с другом и с погонщиком для координации движения и обеспечения безопасности.

Охотничьи норные породы (таксы, джек-рассел-терьеры): звонкий лай необходим им, чтобы эффективно выгонять зверя из норы или указывать человеку место его обнаружения.

Пастушьи собаки (корги, колли): при помощи громкого голоса они эффективно управляют стадом коров или овец и держат связь с пастухом.

Комнатно-декоративные породы (чихуахуа, шпицы): часто используют шумное поведение как защитный механизм, пытаясь компенсировать свои крошечные размеры и внутреннюю неуверенность.

Кинолог Олег Левченко подчеркивает, что бороться с генетическими особенностями бесполезно, с ними необходимо учиться правильно договариваться.

Самые «разговорчивые» породы и специфика общения с ними

Хаски и маламуты

Данные породы считаются абсолютными рекордсменами по вокализации. Они способны выть, скулить, «бубнить» и спорить с владельцем, поскольку в домашних условиях реализуют природный инстинкт взаимодействия в упряжке. Категорически запрещено пытаться заставить их замолчать с помощью агрессии или крика. Эксперт рекомендует отвечать им спокойным голосом, подтверждая, что их слышат, а также обучать последовательным командам «Голос» и «Тихо». Полностью искоренить их привычку выть все равно не получится.

Таксы

Будучи прирожденными норными охотниками, таксы обладают поразительно громким и настойчивым голосом. Дома они склонны лаять на пылесос, дверной звонок или прохожих просто от скуки. Чтобы снизить уровень шума, нельзя поощрять беспричинный лай. Если собаку волнует происходящее за окном, следует задернуть шторы, а если она скучает — занять ее дрессировкой, играми или прогулками, так как уставшая и ментально нагруженная такса всегда молчит.

Вельш-корги

Как истинные пастухи, корги привыкли оглашать окрестности пронзительным командирским лаем, реагируя на любое движение: кошек, детей, машины или велосипедистов. Обучать команду «Тихо» необходимо с щенячьего возраста. Животному требуется легальный и активный выход энергии через длительные прогулки, фрисби или аджилити. Физическое наказание за лай применять нельзя — это лишь озлобит питомца.

Чихуахуа

Крошечные собаки часто лают на любые шорохи, гостей и собственную тень из-за страха. Шум для них — единственный способ самозащиты. Главная ошибка владельцев — брать лающую чихуахуа на руки или гладить ее, что лишь подкрепляет деструктивное поведение. Такую реакцию нужно игнорировать, а саму собаку — активно социализировать с детства, показывая ей безопасность окружающего мира.

Померанские шпицы

Выведенные как компаньоны для знати, шпицы обожают находиться в эпицентре внимания и требуют его лаем при малейшей скуке или голоде. Кричать на них в ответ бессмысленно — они примут это за поддержку. Эффективным методом является полное игнорирование шума: как только шпиц замолчал, его нужно сразу же похвалить и поощрить лакомством.

Джек-рассел-терьеры

Эти упрямые охотники воспринимают мячи, кошек или белок за окном как потенциальную добычу. Без ежедневных интенсивных физических нагрузок (минимум 2–3 часа активного выгула) джек-рассел быстро превращается в невротика, который лает без остановки. Команде «Тихо» их нужно обучать с первых дней совместной жизни.

Немецкие овчарки

Служебные собаки используют лай как рабочий инструмент для охраны территории или предупреждения об опасности. Они редко шумят без веской причины. Благодаря высокой обучаемости, они легко осваивают связку команд «Голос» и «Тихо». Если овчарка лает без остановки, владельцу стоит внимательно проверить обстановку.

Как отличить естественное общение от поведенческих проблем

Хозяину важно своевременно понять, когда лай является нормой, а когда сигнализирует о страданиях и психологических проблемах собаки. Признаками скрытой патологии, требующей обязательного вмешательства кинолога или зоопсихолога, выступают:

Лай и вой продолжаются непрерывно часами, особенно в периоды отсутствия человека дома.

Собака воет, параллельно грызет вещи, испражняется в помещении или ходит кругами.

Голосовая активность сопровождается явной агрессией: оскалом, рычанием или попытками нападения.

Животное демонстрирует явные признаки паники: дрожит, прячется, имеет расширенные зрачки.

Семь универсальных советов по воспитанию лающих собак

Кинолог Олег Левченко сформировал свод базовых правил для коррекции поведения голосистых питомцев:

Категорический отказ от крика

Человеческий крик воспринимается собачьим восприятием как коллективный лай: животное решает, что раз хозяин тоже шумит, то оно все делает правильно. С питомцем необходимо разговаривать исключительно спокойным тоном.

Запрет на физическое насилие

Удары и тыканье носом вызывают у собаки сильный страх и ответную агрессию. Испуганное животное может временно замолчать, но станет боязливым, а трусливая собака ведет себя еще более шумно и непредсказуемо.

Систематическое разучивание команды «Тихо»

Владельцу нужно ловить моменты, когда собака замолкает, и в эту же секунду поощрять ее лакомством. Данное упражнение необходимо повторять сотни раз, чтобы закрепить устойчивую связь между тишиной и получением награды.

Регулярный выплеск физической энергии

Продолжительность выгула разговорчивых пород должна составлять не менее одного-двух часов в день. Прогулки обязаны быть максимально активными — с бегом, элементами апортировки и подвижными играми.

Использование интеллектуальных головоломок

Специальные развивающие игрушки эффективно занимают мозг домашнего любимца и надолго отвлекают его от бессмысленной подачи голоса.

Изоляция от внешних раздражителей

Необходимо искусственно создавать дома спокойную обстановку. Если собака бурно реагирует на людей за окном — следует плотно задернуть шторы, если на шорохи в подъезде — можно включить негромкую музыку или белый шум.

Полное игнорирование вымогательства

Если собака начинает лаять с целью привлечь внимание, выпросить еду или ласку, ее нужно демонстративно игнорировать: повернуться к ней спиной или уйти в другое помещение. Вступать с ней в контакт и хвалить можно только тогда, когда наступит полная тишина.

Главная ошибка владельцев заключается в непоследовательности, когда маленькому щенку сначала умиляются за его забавные «разговоры», а взрослую собаку за это же поведение начинают наказывать. Правила должны быть едиными с первого дня появления питомца в доме.