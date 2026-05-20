Аргентинец из «Спартака» рассказал о мотивации перед финалом Кубка

Аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари в разговоре со Sport24 высказался о мотивации перед суперфиналом Кубка России с «Краснодаром».

В заключительном туре РПЛ «Спартак» не воспользовался шансом завоевать бронзовые медали. Для этого в Каспийске необходимо было обыграть махачкалинское «Динамо». Но красно-белые так и не смогли взломать оборону хозяев (0:0) и остались на четвертом месте в чемпионате.

«Очень жаль, что не смогли занять третье место, хотя у нас были все возможности для этого. Это была трудная игра. Но матч в Махачкале должен нас еще больше мотивировать перед финалом Кубка. Сейчас все мысли — о подготовке к игре с «Краснодаром». Мы должны показать себя настоящей командой», — сказал Солари.

«Спартак» дважды проиграл «Краснодару» в чемпионате с одинаковым счетом 1:2. Но если в гостях красно-белые уступили сопернику по всем статьям, то в домашнем поединке владели преимуществом.

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что переговоры «Спартака» с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко о новом контракте зашли в тупик.