Экономия к 1 сентября: экономист рассказала, почему стоит готовиться к школе уже в мае

Вторая половина мая и начало июня — для многих родителей это не просто преддверие лета, а старт активной подготовки к новому учебному году. Какие товары чаще всего приобретают в это время жители Подмосковья и какую сумму можно сэкономить при грамотном подходе к закупкам — об этом корреспонденту REGIONS рассказала экономист Инна Литвиненко.

Что обычно покупают

По словам эксперта, в мае–июне родители формируют так называемый базовый школьный комплект. В него входят самые необходимые вещи: форма, рюкзак, обувь, письменные принадлежности. Позже, ближе к августу, этот набор дополняют по мере необходимости — докупают то, что забыли или что быстро износилось.

Как отметила Литвиненко, тенденция начинать подготовку к школе заранее сформировалась еще в 2020–2021 годах. Именно тогда произошли значительные изменения в потребительских привычках и на рыночной среде. Родители поняли, что ранний старт позволяет не только спокойно все выбрать, но и существенно сэкономить, избежав предпраздничного ажиотажа и скачков цен.

Член Комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате РФ, кандидат экономических наук рекомендует не откладывать сборы в долгий ящик. По ее мнению, грамотное планирование бюджета и покупки в мае–июне — залог того, что 1 сентября не ударит по кошельку.

«Ранние закупки к школе — это не просто „хорошая привычка“, а проявление экономической грамотности: родители заранее распределяют нагрузку на семейный бюджет, избегают переплат в пик спроса и фактически выравнивают кривую расходов на весь год, а не концентрируют ее в один месяц», — отметила экономист.

В мае и июне на канцелярию, рюкзаки и форму еще нет традиционного «сентябрьского» накручивания цен. При этом скидки в этот период даже более привлекательные, чем во время августовских распродаж накануне Дня знаний.

«По данным исследований, средняя стоимость сборов в школу в 2025 году составляла ₽16–20 тыс., а у первоклассников и вовсе ₽30–50 тыс. Но при ранних и рациональных закупках расходы семьи сокращаются в среднем на 20–30% от прогнозируемого бюджета, а в отдельных случаях и до 30–40% от первоначальной суммы — за счет кэшбэка и акций», — сказала Инна Литвиненко.

Эксперт также обратила внимание на один практичный нюанс. Если расплачиваться банковской картой, которая предлагает увеличенный кэшбэк на детские вещи, обувь и канцелярские товары, можно вернуть на счет от 5 до 10 процентов от потраченной суммы.

«Начиная делать покупки к школе в мае, родители экономят не на качестве, как многие раньше думали, а на времени, ажиотаже и переплате», — считает она.

Каких изменений ждать в ценах? По прогнозам Литвиненко, к старту учебного сезона 2026–2027 стоимость школьных принадлежностей в России (в том числе в Подмосковье) повысится. Однако, по мнению эксперта, рост будет сдержанным и не превысит общий уровень инфляции.

«Средний рост цен на школьные товары к 1 сентября 2026 года ожидается в районе 4–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот уровень приблизительно соответствует прогнозируемой инфляции, то есть рост не плановый и не „резкий“, а скорее последовательный и постепенный», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что более 38 тыс. одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Московской области.