В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В среду, 20 мая, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Ступинском лесничествах – IV класс, аналогичный прогноз сохранится в четверг, 21 мая. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 22 мая, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве - II класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах - IV класс. Температура воздуха днем в этот период составит +25-33 градусов, ночью – +15-20. Синоптики обещают ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

