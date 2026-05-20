В Минздраве Подмосковья объявили старт приема заявок врачей на участие в профессиональной премии

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в профессиональной премии для медицинских специалистов в номинации «Подмосковный врач», он будет идти до 15 июня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы уже в пятый раз проводим профессиональную премию для медицинских работников региона. Важно, что это не просто денежная выплата, а знак уважения к их труду, поддержка и признание заслуг», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках данной номинации определят 60 врачей-победителей, они смогут получить выплату в размере 300 тыс. рублей. Участниками могут стать акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, гематолог, детский кардиолог, детский хирург, детский эндокринолог и другие. Полный перечень должностей размещен здесь.

Для участия специалистам нужно иметь медицинский стаж в медорганизациях областного Минздрава не менее пяти лет и работать не менее чем на полную ставку. Подать заявку можно на электронную почту mz_podmoskovnyi@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.