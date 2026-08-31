Повербанк, ридер и смартфон: сколько стоит набор современного школьника к 1 сентября

До начала нового учебного года остаются считанные дни, и семьи в Московской области и столице активно завершают подготовку к 1 сентября. Помимо традиционных школьных принадлежностей — формы, тетрадей и канцелярии — все более значимое место в списке необходимых покупок занимает электроника. От портативных зарядных устройств до смартфонов и электронных книг — эксперты Авито Товаров рассказали REGIONS, какие девайсы для учебы наиболее востребованы в этом сезоне, и оценили их стоимость на рынке.

1. Внешний аккумулятор — заряд на весь день

Внешний аккумулятор стал незаменимым аксессуаром для школьников, чьи дни насыщены учебой и внеурочными занятиями: после уроков многие спешат в кружки, спортивные секции и на дополнительные курсы. Повербанк позволяет заряжать смартфон или планшет в дороге, на перемене или между занятиями, не тратя время на поиски свободной розетки.

Для школьников эксперты советуют выбирать модели с поддержкой быстрой зарядки (PD и QC 3.0) и емкостью от 10 000 до 50 000 мАч — этого достаточно, чтобы зарядить несколько устройств одновременно. Средняя стоимость такого аккумулятора на рынке составляет от ₽1,9 тыс.

2. Электронная книга — вместо тяжелых томов

Электронная книга (ридер) избавляет ученика от необходимости носить в рюкзаке тяжелые тома художественной литературы по школьной программе. Это особенно актуально для старшеклассников, чей список обязательного чтения насчитывает десятки произведений.

Современные модели, включая популярные линейки Amazon Kindle, оснащены 7-дюймовыми экранами на технологии E-Ink с высокой плотностью пикселей (300 ppi), памятью от 16 ГБ и защитой от влаги. Цена ридера актуального поколения начинается от ₽16,5 тыс.

3. Смартфон — связь и цифровые сервисы

Смартфон стал для школьника не просто средством связи с родителями, а полноценным учебным инструментом. Через него ученики заходят в электронные дневники, учебные чаты, образовательные платформы и приложения для выполнения домашних заданий.

В качестве надежного устройства родители чаще всего выбирают модели с объемом памяти от 128 до 256 ГБ и качественным дисплеем — например, базовые версии iPhone предыдущих поколений. Стоимость такого смартфона в хорошем состоянии на вторичном рынке начинается от ₽29,5 тыс.

Таким образом, набор школьных гаджетов заметно расширился за последние годы. Если раньше подготовка к 1 сентября сводилась к покупке формы и пенала, то теперь в список обязательных трат вошли и устройства, которые делают учебу более мобильной и цифровой.

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