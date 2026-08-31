Конфеты «Успокоин» и «Пофигин» вместо медитации: как мармеладные драже из магазинов приколов помогают сотрудникам офисов

Офисный стресс уже давно перестал быть темой для кулуарных обсуждений — все чаще он становится серьезной проблемой, бьющей по продуктивности сотрудников и их физическому здоровью. Классические способы борьбы с нервным перенапряжением — медитации в мобильных приложениях, дыхательные техники или короткая прогулка в обеденный перерыв — требуют внутреннего ресурса, которого у выгоревшего человека попросту нет. О необычном и доступном средстве, способном стать символической палочкой-выручалочкой для стрессующего офисного работника, REGIONS рассказал психолог Николай Антохин.

Когда голова раскалывается от бесконечных дедлайнов, а нервная система натянута до предела, человеку требуется не сложный многоэтапный ритуал, а простая и понятная «кнопка выключения». И парадоксальным образом такую функцию сегодня выполняют обычные банки с мармеладными драже из магазинов приколов. На этикетке красуется надпись вроде «Успокоин» или «Пофигин», внутри — обычная сахарная кислота, однако рука сама тянется за ярким флаконом в минуты нервного напряжения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Специалисты объясняют феномен эффектом плацебо, усиленным когнитивной переоценкой ситуации. По словам психолога, человек совершает действие, которое его внутренний контролер маркирует как безопасную и безобидную игру. В результате происходит мгновенное снижение уровня кортизола — гормона стресса.

«С точки зрения нейробиологии здесь запускается классический каскад саморегуляции, — объясняет психолог из Серпухова Николай Антохин. — Мозг получает мощный внешний сигнал разрешения на расслабление. Яркая упаковка, абсурдное название „Пофигин“ — все это выбивает нервную систему из привычного тоннельного стресса».

Ключевую роль, подчеркнул Антохин, играет именно символический акт. Процесс растворения конфеты во рту имитирует прием настоящего лекарственного препарата, закрепляя в подсознании установку на успокоение через знакомые с детства телесные паттерны.

«Мы даем психике метафорическую таблетку-пустышку, и она считывает команду: опасность миновала, можно сбрасывать напряжение. Это чистое самовнушение, облеченное в игровую форму. Кроме того, срабатывает эффект новизны: полушария переключаются с аналитического режима на восприятие юмора, что само по себе является мощным антистрессором», — объясняет Антохин.

Дизайнер Елена, работающая в одной из московских компаний, в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала, что в моменты, когда правки заказчика выходят за рамки разумного, она демонстративно закидывает в рот заветную «пилюлю». Этот простой ритуал, по ее словам, помогает ей переключиться и снизить градус внутреннего напряжения.

«Это мой якорь, — говорит она. — Для коллег это выглядит как легкая эксцентричность, никто не делает замечаний. А для меня — стоп-сигнал. Я физически делаю паузу, глотаю, выдыхаю. Буквально тридцать секунд, и желание написать гневное письмо пропадает. Конфета заканчивается, а спокойствие остается».

Особый всплеск популярности таких средств, как отмечают эксперты, пришелся на последние годы в связи с массовым переходом на удаленный формат работы. Шуточные таблетки «Пофигин», имитирующие выдачу «микро-дозы спокойствия», стали настоящим хитом продаж в интернет-магазинах.

Однако, как напоминают специалисты, подобные игрушки работают не за счет химического состава, а исключительно благодаря нашему отношению к ним. Они служат наглядным напоминанием: иногда достаточно просто поверить в возможность облегчения, чтобы оно действительно наступило.

«Категорически нельзя воспринимать эти драже, как реальное лекарство. Шуточные таблетки — это не лечение клинической депрессии или тревожного расстройства. Если тревога лишает вас сна и аппетита, нужна помощь профессионала», — констатирует Николай Антохин.

Ранее психотерапевт Крашкина рассказала, что способность мечтать повышает устойчивость к стрессу.