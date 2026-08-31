Не стало советского скрипача и педагога Климентия Векслера

На 95-м году жизни скончался выдающийся советский и российский скрипач, педагог, народный артист Карелии, заслуженный артист России, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Климентий Векслер. О его смерти о ссылкой на пресс-службу музыкального учреждения сообщило MK.RU.

Векслер посвятил педагогической деятельности более 50 лет. В 1967 году он начал преподавать в Петрозаводском филиале Ленинградской консерватории по классу скрипки, а с 1971 по 2019 годы бессменно возглавлял кафедру струнных инструментов. За это время он воспитал не одно поколение талантливых исполнителей, многие из которых стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Имя Векслера связано с первым исполнением множества произведений карельских композиторов — Рувима Пергамента, Гельмера-Райнера Синисало, Романа Зелинского, Эдуарда Патлаенко, Геннадия Вавилова и других. Записи ряда произведений в его исполнении выходили на пластинках Всесоюзной фирмы «Мелодия».

Векслер принадлежал к поколению музыкантов, которые стояли у истоков академического музыкального образования в Карелии. Он внес огромный вклад в развитие скрипичной школы региона. Кроме того, Векслер имел ученую степень кандидата искусствоведения, занимался исследованием скрипичного наследия и публиковал научные работы.

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