42-летняя жена Алека Болдуина раскрыла секрет стройности после семи родов

42-летняя Хилария Болдуин, жена 68-летнего голливудского актера Алека Болдуина, поделилась секретами своей стройности после рождения семерых детей. В интервью Fox News она призналась, что не сидит на жестких диетах, а главный принцип поддержания формы заключается в балансе и физической активности в любой свободный момент.

Хилария заявила, что выходит на пробежку каждый день: уделять кардио она старается минимум 30 минут. Болдуин считает, что физическая нагрузка помогает ей справляться со стрессом, который неизбежен в такой большой семье.

По признанию Хиларии, в ее тренировочный арсенал входят йога, упражнения у балетного станка и даже короткие занятия в ванной комнате. Что касается питания, то Болдуин утверждает, что не нуждается в постоянных ограничениях. Жена актера призналась, что раньше часто питалась только салатами, но со временем пересмотрела свой подход к рациону.

«Ешьте вкусную еду и наслаждайтесь! Позволяйте себе иногда кусочек пиццы, ешьте мороженое. Я думаю, что все дело в балансе», — отметила Хилария.

Интересно, что знаменитый супруг не разделяет увлечений жены спортом. Болдуин со смехом назвала Алека «самым негибким человеком», которого она когда-либо встречала, и добавила, что он даже не может дотянуться до пальцев ног.

Секрет их долгого брака, по словам Хиларии, прост: это желание обоих партнеров оставаться вместе в любых обстоятельствах. Именно это желание помогло им пережить многочисленные взлеты и падения и сохранить семью.

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