Синоптики назвали дату мощного похолодания в Москве и Подмосковье

Начало сентября в Москве и Подмосковье еще порадует почти летним теплом. Во вторник воздух в столице прогреется до +26 градусов, однако уже в середине недели погода начнет меняться: придут дожди, усилится ветер, а к выходным температура днем опустится до +14…+19 градусов. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какой будет погода в Москве и области в первые дни осени.

По словам метеоролога, во вторник, 1 сентября, в регионе сохранится теплая погода. Ночью в Москве температура составит +11…+13 градусов, а в центре столицы будет теплее — до +15…+17. В Подмосковье воздух остынет до +9…+14 градусов. Местами по области возможен туман.

Днем температура поднимется до летних значений: в Москве ожидается +24…+26 градусов, по области — от +21 до +26. Осадков в столице не прогнозируется, однако местами в Подмосковье возможен кратковременный дождь и гроза. Южный ветер усилится до 5-10 м/с.

«Начало сентября встретит жителей столичного региона теплой погодой. Температура будет выше климатической нормы, однако уже в ближайшие дни характер погоды начнет меняться: на смену сухому теплу придут облачность и осадки», — сообщил Ильин.

В среду, 2 сентября, первые признаки перемены погоды станут заметнее. Ночью в Москве будет +16…+18 градусов, по области — от +13 до +18. Днем температура останется достаточно высокой: в столице ожидается +21…+23 градуса, в Московской области — +19…+24.

При этом день пройдет с дождями. Облачно с прояснениями, местами возможны грозы. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а днем отдельные порывы могут достигать 15 м/с.

«В среду сохранится достаточно теплая воздушная масса, однако погода станет более неустойчивой. Из-за прохождения атмосферных фронтов увеличится вероятность дождей и гроз, а ветер местами усилится», — рассказал синоптик.

В четверг, 3 сентября, температура начнет постепенно снижаться. Ночью в Москве ожидается +13…+15 градусов, по области — +10…+15. Днем воздух в столице прогреется до +19…+21 градуса, в Московской области — до +17…+22. Погода останется нестабильной: временами пройдет кратковременный дождь, ветер сменится на юго-западный и западный, его скорость составит 5-10 м/с.

В пятницу, 4 сентября, ночью станет заметно прохладнее. Температура опустится до +8…+13 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. В Москве и области будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер останется слабым — юго-западный, 3-8 м/с.

К выходным погода окончательно начнет напоминать осень. В субботу, 5 сентября, ожидается облачная погода с дождями, местами осадки могут быть сильными. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем — всего +14…+19. Ветер будет юго-западным, 2-7 м/с.

«К концу недели температура постепенно снизится, а погода станет более характерной для начала осени. После теплого старта сентября возвращения к прежним летним значениям уже не ожидается», — отметил Ильин.

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