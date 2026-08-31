«Копают мне нору в потолок»: житель Подмосковья пожаловался на соседку с лисицами в квартире

В микрорайоне Коренево города Люберцы разгорелся необычный конфликт между соседями из дома № 78 по улице Железнодорожной. Местный житель, мобилизованный ветеран специальной военной операции, обратился в социальные сети с жалобой на женщину, которая, по его словам, помимо двух собак, содержит в своей квартире двух лисиц, сообщил REGIONS.

В своем обращении мужчина рассказал, что соседка объясняет присутствие диких животных в многоквартирном доме необычной причиной. Она утверждает, что один из зверей является Героем России за участие в поиске мин. Однако ветеран усомнился в достоверности этой информации и забил тревогу.

«Лисы — ночные животные, и уже месяц они копают мне нору в потолок по ночам. Что делать? Я правда скоро сойду с ума», — возмущается житель.

Как стало известно корреспонденту REGIONS, в понедельник, 31 августа, намечена встреча владелицы диких животных с представителями управляющей компании и автором жалобы. Стороны попытаются урегулировать конфликт и выяснить обстоятельства содержания лисиц в квартире.

«По нашим данным лисица действительно живет в одной из квартир по указанному адресу и ее выгуливают на поводке. Вместе с заявителем будет составлен акт, подверждающий наличие животного и будут даны разъяснения куда дальше обращаться с этим актом, в частности в Управление ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ведущим контроль за дикими животными», — подчеркнула сотрудница УК.

Юрист Дмитрий Кузнецов в беседе с корреспондентом REGIONS разъяснил ситуацию с правовой точки зрения. Обыкновенная лисица, по его словам, включена в официальный перечень животных, утвержденный правительством Российской Федерации, которых запрещено содержать в домашних условиях. В этот список также входят все представители семейства медвежьих, тюлени и моржи, рыжий, гривистый и обыкновенный волки, все виды медоедов и все гиеновые. Исключение составляет лишь вид земляных волков.

«С 1 сентября 2025 года россиянам запрещено держать дома лис обыкновенных, росомах, медоедов, собак динго, львов, гепардов, тигров, леопардов, пум, ягуаров, сервалов, рысей, снежных барсов и гиеновых собак, — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что запрет на содержание этих животных действует до 1 сентября 2031 года. Нарушителям грозит административный штраф в размере от ₽10 до 30 тыс., а также возможное изъятие питомца.

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