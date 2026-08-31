В Люберцах взяли на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погибли двое мужчин

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли двое мужчин. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в понедельник, 31 августа, на 26-м километре трассы М‑5 «Урал». Там водитель грузового автомобиля «Камаз» совершил наезд на остановившуюся в полосе из-за поломки автомашину «Лада», в результате погибли два пассажира легкового автомобиля. Еще двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.