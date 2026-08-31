Баня в Мытищах вместо брачного ложа: Евгения Медведева вышла на связь после первой брачной ночи
VOICE: Медведева и Гайнутдинов поехали в подмосковную баню после свадьбы
Фото: [соцсети]
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, 26-летняя Евгения Медведева вышла на связь после шикарной свадьбы с 25-летним хореографом Ильдаром Гайнутдиновым, передает VOICE.
Напомним, торжество спортсменов состоялось в элитном московском отеле The Ritz-Carlton в Москве. На мероприятии присутствовали многие известные фигуристы, включая Александру Трусову с мужем Макаром Игнатовым, Анну Щербакову с женихом Артемом Шакировым, а также Илью Авербуха.
После свадебного банкета, рассказала Евгения, молодожены отправились не в свадебное путешествие, а в банный комплекс в подмосковных Мытищах. Ильдар отдохнул в одном чане с женой и ее четырьмя подругами.
Фото: [скриншот видео]
«Восстанавливаемся», — подписала публикацию спортсменка.
Роман Евгении и Ильдара начался в 2024 году на проекте «Звездные танцы», а 7 ноября 2025 года хореограф сделал предложение возлюбленной в Плесе, прямо на Волге.
Ранее стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ира Андреева станет женой британского миллионера.