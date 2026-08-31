С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и часть торговых компаний начинают работать с цифровым рублем. Для россиян это не означает обязательный переход на новую форму денег: открыть цифровой кошелек можно только по собственному желанию. Экономист, кандидат экономических наук, доцент и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что такое цифровой рубль, как им платить в магазине и кто сможет видеть операции граждан.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это новая форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Все три формы денег равны между собой: один цифровой рубль — это один обычный рубль.

«Цифровой рубль — это такая же форма денег, наравне с наличными и безналичными деньгами. Самое главное, что это просто новое средство платежа, которое выпускает Банк России, в формате цифрового кошелька. Каждый россиянин теперь имеет право открыть цифровой кошелек, рассчитываться и хранить свои деньги в формате цифрового рубля», — объяснила Литвиненко.

При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Наличные, безналичные и цифровые рубли будут находиться в обращении одновременно.

Что изменится с 1 сентября 2026 года

Главное изменение заключается в том, что с 1 сентября у граждан появляется возможность пользоваться цифровым рублем через крупнейшие банки. В мобильных приложениях подключенных банков появится раздел «Цифровой рубль», через который можно открыть цифровой счет на платформе Банка России. Одновременно часть торговых и сервисных компаний должна обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. С 1 сентября 2026 года это касается, в частности, продавцов с годовой выручкой более ₽120 млн, которые соответствуют установленным законом условиям.

То есть 1 сентября не произойдет автоматического перевода россиян на новую систему. Человеку не нужно менять банковскую карту или переводить все сбережения в цифровые рубли.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Можно ли отказаться от цифрового рубля

Да. Использование цифрового рубля для граждан является добровольным.

«Каждому россиянину необходимо понять, что цифровой рубль — это необязательная форма расчета и хранения денег. Это абсолютно добровольно. Каждый человек имеет право отказаться от открытия цифрового кошелька», — сказала Литвиненко.

Заставят ли всех перейти на цифровой рубль

«Самый главный миф, что цифровой рубль является обязательным средством хранения и платежа. Нет. Ни работодатель, ни государство, ни банк, в котором человек обслуживается, не могут принудить его к открытию цифрового кошелька», — подчеркнула эксперт.

По словам Литвиненко, не нужно также писать специальное заявление об отказе от цифрового рубля: если человек не открывает цифровой кошелек, он просто продолжает пользоваться привычными формами денег.

Как открыть цифровой кошелек

Открыть счет цифрового рубля можно самостоятельно через мобильное приложение банка — участника платформы цифрового рубля. При этом сам цифровой счет находится не в коммерческом банке, а на платформе Банка России. Банк выступает посредником, через которого клиент получает доступ к счету и проводит операции. С 1 сентября 2026 года в приложениях подключенных банков должен появиться соответствующий раздел.

Как пользоваться цифровым рублем

Цифровые рубли можно хранить на цифровом счете, переводить другим людям и использовать для оплаты товаров и услуг. При этом цифровой рубль не нужно воспринимать как отдельную валюту. Его можно обменять на обычные безналичные рубли по курсу один к одному — например, перевести средства с цифрового счета на свой банковский счет. Для граждан операции с цифровыми рублями будут бесплатными.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Можно ли платить цифровыми рублями в обычном магазине

Да, но пока не в любом магазине. Обязанность принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года распространяется прежде всего на определенные крупные торговые и сервисные компании. Для небольших продавцов сроки подключения наступают позднее. Сам процесс оплаты похож на привычную оплату по QR-коду.

«Банки, обслуживающие клиента и организацию, должны обеспечить инфраструктуру для использования цифрового рубля. После этого можно будет через QR-код на кассе провести оплату», — рассказала Литвиненко.

В мобильном приложении банка нужно выбрать раздел «Цифровой рубль», нажать «Оплатить по QR», отсканировать код, проверить сумму и получателя и подтвердить платеж. Деньги поступают на цифровой счет продавца. Оплачивать покупки цифровыми рублями можно также в интернете.

Что будет с наличными и обычными банковскими картами

Исчезать они не будут. После 1 сентября обычная банковская карта продолжит работать, а деньги на банковском счете никуда не исчезнут.

«На данном этапе такая ситуация не рассматривается. Цифровой рубль — это еще одно, дополнительное средство расчета, созданное для удобства россиян», — пояснила экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Будет ли банк видеть, на что человек потратил цифровые рубли

Это один из главных вопросов, которые возникают у россиян в связи с новой формой денег. По словам Инны Литвиненко, коммерческий банк, через приложение которого клиент получает доступ к цифровому кошельку, не является оператором платформы цифрового рубля. Саму платформу обслуживает Банк России.

«Коммерческий банк ничего не видит: его задача — предоставить инфраструктуру для пользования цифровым кошельком. Человек может открыть цифровой кошелек и отслеживать все свои расчеты, видеть всю картину», — отметила эксперт.

Однако здесь важно сделать оговорку: операции с цифровыми рублями проходят именно на платформе Банка России. Сам ЦБ заявляет, что объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать тот, который уже предусмотрен для операций с безналичными рублями, а информация об остатках и цифровых рублях защищена банковской тайной.

Кроме того, антиотмывочный контроль за операциями с цифровыми рублями предусмотрен как для Банка России, так и для коммерческих банков в пределах их функций. Таким образом, говорить о том, что «банк вообще ничего не знает о цифровых платежах», некорректно. Как и при других финансовых операциях, информация об операциях существует в соответствующей платежной инфраструктуре и защищается законом.

Можно ли открыть вклад в цифровых рублях

Нет. Цифровой рубль не является отдельным банковским вкладом.

«Цифровой рубль — это просто средство платежа. Ни проценты, ни кэшбэк, ни вклады, ни возможность получить дополнительные бонусы по кредитным продуктам с ним не связаны», — пояснила Литвиненко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Можно ли получить кредит в цифровых рублях

Нет. Цифровой рубль сам по себе не является кредитным продуктом. Получить ипотеку, потребительский кредит или другой банковский продукт исключительно благодаря наличию цифрового кошелька также нельзя.

«Цифровой рубль не связан ни с кредитами, ни со вкладами. Это просто удобная новая форма расчета», — резюмировала эксперт.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль просто становится еще одним доступным россиянам способом хранить и переводить деньги и оплачивать покупки — наряду с уже привычными наличными и безналичными рублями.