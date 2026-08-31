За лето здоровье в подмосковных парках проверили почти 4,5 тыс. человек

С начала лета 2026 года участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 4,4 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой формат позволяет проверить основные показатели здоровья без посещения поликлиники и при необходимости своевременно обратиться к врачу», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Акция позволяет пациентам пройти основные профилактические обследования и получить консультацию медицинских специалистов во время прогулки парке. Специалисты измеряют артериальное давление, рост, вес и другие показатели, консультируют жителей по вопросам профилактики заболеваний. При наличии показаний жителей направляют на дополнительное обследование в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.