Пушкино отметил 101-й день рождения театральным фестивалем и спортом

В субботу, 29 августа, Пушкино отметило свой 101-й день рождения. Организаторы подготовили насыщенную программу, превратившую город в единое театральное пространство, где каждый житель и гость мог найти развлечение по душе.

Центром торжеств стал городской парк, преобразившийся до неузнаваемости. У главного входа посетителей встречали барабанщики, мимы и артисты на ходулях, задавая праздничное настроение с первых шагов. На различных площадках развернулись футбольные турниры и спортивные эстафеты, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и представления кукольного театра. Здесь каждый мог проявить себя и получить заряд положительных эмоций.

С поздравительным словом к собравшимся обратились почетные гости: глава округа Максим Красноцветов, депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, а также депутаты местного Совета. Они ознакомились с работой праздничных площадок и в неформальной беседе с горожанами узнали их мнение об организации мероприятия.

Главным событием дня стал Пушкинский театральный фестиваль, площадкой для которого служила сцена Летнего театра. Масштаб форума впечатляет — в Пушкино съехались профессиональные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан и даже из далекого Кемерова. На протяжении всего дня в парке звучала музыка, проходили театрализованные постановки и уличные перформансы.

По приблизительным подсчетам, поздравить любимый город в этот день пришли около 5 тыс. человек. Праздник в очередной раз подтвердил, что Пушкино умеет объединять жителей вокруг культурных и спортивных событий, заряжая всех отличным настроением.