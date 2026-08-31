Рекордный наплыв абитуриентов и пособия до ₽150 тыс.: как Подмосковье решает кадровую проблему в школах

Штат педагогических работников в общеобразовательных учреждениях Московской области насчитывает 53 тыс. человек. Примечательно, что более 14 тыс. из них — это специалисты, чей возраст не превышает 35 лет. Региональные власти последовательно реализуют стратегию омоложения преподавательского корпуса, и статистические данные свидетельствуют об эффективности этого курса. REGIONS изучил , каким образом область выстраивает систему подготовки кадров для сферы образования, какие механизмы задействованы для закрепления начинающих учителей и что побуждает сегодняшних абитуриентов отдавать предпочтение педагогическим специальностям.

Обновление кадрового состава отрасли

В пресс-службе регионального Министерства образования сообщили, что с началом нового учебного года в подмосковные школы, детские сады и организации дополнительного образования придут более 2 тыс. вчерашних студентов педагогических колледжей и университетов. Костяк этого пополнения составят выпускники двух ключевых профильных вузов региона — Государственного гуманитарно-технологического университета и Государственного социально-гуманитарного университета.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, 85 процентов выпускников этих учебных заведений выбирают местом своей профессиональной деятельности школы региона. В текущем году каждый пятый молодой специалист был трудоустроен по целевому договору. Эти цифры наглядно демонстрируют результативность работы по закреплению педагогических кадров в системе образования Подмосковья. Для понимания масштаба: общероссийский показатель трудоустройства выпускников, получивших педагогическое образование, в профильную сферу составляет лишь 51,3 процента.

Существенный вклад в повышение качества подготовки вносит реализация практико-ориентированных образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В рамках этих программ до 80 процентов учебного времени отводится на отработку профессиональных навыков непосредственно в школьной среде. Это позволяет выпускникам выходить на работу с уже сформированными практическими компетенциями. Справедливость такого подхода подтверждает пример молодого учителя истории и обществознания балашихинской школы № 12 Никиты Милькова. На 1 сентября 2026 года его педагогический стаж достигнет 1 года и 8 месяцев.

Динамика интереса к профессии

На протяжении двух последних лет в Подмосковье наблюдается устойчивый рост интереса к педагогическим специальностям со стороны абитуриентов. Как сообщили в региональном Министерстве образования, положительная динамика востребованности этих направлений подготовки фиксируется уже второй год подряд. Одним из ключевых факторов, формирующих этот тренд, стала сеть профильных психолого-педагогических классов, созданных в школах области. Эти классы позволяют старшеклассникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и на раннем этапе интегрироваться в профессиональное педагогическое сообщество.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

В наступающем учебном году в Подмосковье начнут работу более 200 таких классов. На стратегической сессии, состоявшейся в Электростали в июне 2026 года с участием директоров школ из 46 муниципальных образований, было отмечено, что теперь акцент делается не просто на количественном росте, а на содержательном наполнении и внедрении новых моделей организации. Среди них — локальная, при которой профильный класс функционирует внутри отдельной школы, и сетевая (муниципальная), предполагающая, что базовые предметы ученики изучают в своей школе, а углубленные дисциплины осваивают на базе опорного учреждения, обслуживающего сразу несколько школ.

Приемная кампания текущего года установила новый рекорд за всю историю наблюдений: количество поданных заявлений на педагогические направления в вузах региона увеличилось почти в 1,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями. При этом Московская область становится все более привлекательной для выпускников столичных школ — их приток в подмосковные вузы вырос на 72 процента. Наибольшей популярностью у абитуриентов на протяжении последних двух-трех лет пользуются три направления подготовки:

математика и информатика;

иностранные языки;

история и обществознание.

Специалисты связывают это с возросшим вниманием к фундаментальным дисциплинам, цифровой трансформацией образования и растущим запросом на качественное преподавание языковых и гуманитарных предметов.

«Я связываю эту тенденцию с несколькими факторами. Во-первых, в Подмосковье активно поддерживают молодых педагогов: есть программы целевого обучения, выплачиваются пособия при трудоустройстве. Во-вторых, положительное влияние оказывает и общая работа по популяризации профессии — например, в регионе регулярно проводятся мероприятия, которые показывают современные возможности учителя», — прокомментировала для REGIONS тему член комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате РФ, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Порядок трудоустройства педагога

Для тех, кто рассматривает возможность работы в системе образования Московской области, на карьерном портале регионального правительства размещены все необходимые сведения. Платформа содержит актуальный перечень вакансий, детальную информацию об условиях трудоустройства и ответы на наиболее распространенные вопросы соискателей. Это делает процедуру поиска работы максимально прозрачной и доступной для каждого желающего.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Меры социальной поддержки начинающих учителей

Региональными властями разработан целый комплекс стимулирующих мер, направленных на привлечение молодых специалистов и их закрепление в профессии.

При трудоустройстве педагог получает единовременное пособие в размере ₽150 тыс., из которых ₽50 тыс. выплачиваются сразу, а оставшиеся ₽100 тыс. — по завершении второго года работы.

В течение трех лет после начала трудовой деятельности предоставляется ежемесячная доплата в размере ₽6 тыс.

Предусмотрены также надбавки за классное руководство: ₽11 тыс. в городах с населением свыше 100 тыс. человек и ₽16 тыс. в населенных пунктах меньшей численности.

С 2024 года в регионе запущена программа «Компенсация аренды жилья», в рамках которой учителям семи наиболее дефицитных специальностей — математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, начальных классов — ежемесячно выплачивается до ₽30 тыс. на аренду жилья.

Кроме того, молодые специалисты имеют право участвовать в жилищных программах регионального уровня. Программа «Социальная ипотека» предусматривает субсидирование приобретения жилья с погашением только процентной ставки по кредиту в течение 10 лет.

По программе «Бюджетная ипотека» предоставляется социальная выплата в размере 40 процентов от расчетной стоимости жилья для оплаты первоначального взноса. Также действует федеральная программа «Земский учитель», по которой педагоги, переезжающие на работу в малые города и сельские поселения, получают единовременную выплату в ₽1 млн.

«В Московской области действительно выстроена очень комплексная и масштабная система, и по ряду направлений она выделяется среди остальных субъектов РФ. Все принимаемые меры делают работу в Подмосковье более привлекательной, позволяют молодым учителям чувствовать себя финансово защищенными и сосредоточиться на профессиональном развитии», — подчеркнула Инна Литвиненко.

Ранее сообщалось, что 55 новых и отремонтированных школ откроют в Подмосковье 1 сентября.