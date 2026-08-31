«Акт против святыни»: зампред ВРНС призвал найти и наказать виновных в убийстве монаха в лавре
REGIONS: зампред ВРНС Иванов призвал найти виновных в убийстве монаха в лавре
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в разговоре с REGIONS высказал мнение, что убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре является прямым вызовом всей православной вере. Он призвал правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности всех виновных в этом преступлении.
«Известие о зверском убийстве монаха Варсонофия в Святогорской лавре повергает в шок. Человек, который посвятил свою жизнь Богу, который нес послушание в обители, был хладнокровно расстрелян. Это акт, направленный против самой веры, против святыни, против Церкви. Мы требуем от мирового сообщества не просто формального расследования, а реальных действий по поиску и привлечению к ответственности убийц. Пока правда не будет установлена, а виновные не понесут наказание, такие злодеяния будут повторяться», — сказал Иванов.
По данным официального сайта Московского патриархата, 23 августа около 11 часов утра у Никольского храма, расположенного на территории Успенской Святогорской лавры, группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители.
В результате нападения погиб монах Варсонофий (Турянский). Еще два человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницу города Славянска. После окончания всенощного бдения в Успенском соборе 23 августа братия лавры совершила панихиду по погибшему монаху Варсонофию.
Ранее сообщалось, что глава Луховиц передал подарки ко Дню знаний детям погибшего участника СВО.