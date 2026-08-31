«Акт против святыни»: зампред ВРНС призвал найти и наказать виновных в убийстве монаха в лавре

«Известие о зверском убийстве монаха Варсонофия в Святогорской лавре повергает в шок. Человек, который посвятил свою жизнь Богу, который нес послушание в обители, был хладнокровно расстрелян. Это акт, направленный против самой веры, против святыни, против Церкви. Мы требуем от мирового сообщества не просто формального расследования, а реальных действий по поиску и привлечению к ответственности убийц. Пока правда не будет установлена, а виновные не понесут наказание, такие злодеяния будут повторяться», — сказал Иванов.