К сентябрю сил стало меньше: каких витаминов не хватает осенью

Чем ближе осень, тем сложнее вставать, энергии меньше, кожа выглядит суше. На самочувствие влияют сокращение светового дня, изменение режима сна, физической активности и питания. Осенью нужно пересмотреть рацион, чтобы избежать авитаминоза. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, списка конкретных витаминов, которые осенью в дефиците у всех, не существует. У человека может быть нормальный уровень одного вещества и выраженный дефицит другого, поэтому нужно смотреть на рацион.

«После лета питание у многих меняется, становится меньше свежей зелени, ягод, овощей, а режим дня — более напряженным. Поэтому осенью нельзя на строгие диеты», — объяснила Редина.

Витамин D

В первую очередь специалист посоветовала обратить внимание на витамин D. Летом его уровень поддерживается благодаря воздействию солнечного света, а с сокращением светового дня естественный синтез постепенно снижается.

«Осенью и зимой слишком мало солнечного света для полноценного синтеза витамина D. Из еды я бы в первую очередь добавила в рацион скумбрию, сельдь, сардины, печень трески и куриные яйца. Но если анализы показывают дефицит, одной пищей его, как правило, не исправляют — дозировку добавок нужно обсуждать с врачом», — объяснила диетолог.

Витамин C

Осенью в меню нужно добавить продукты, богатые витамином C. Он содержится не только в цитрусовых, но и болгарском перце, киви, брокколи, ягодах, шиповнике.

«Очень хороший продукт по содержанию витамина С — обычная капуста. А квашеная капуста вообще кладезь полезных веществ», — отметила Редина.

Железо

Еще один важный момент — железо. Диетолог уточнила, что его недостаток сопровождается слабостью, снижением работоспособности и другими неприятными симптомами.

В рационе источниками железа могут быть красное мясо, субпродукты, птица, рыба, бобовые, орехи и семена, брокколи и шпинат, курага и чернослив.

«Если человек постоянно устает, ему не хватает сил, появилась одышка при привычной нагрузке, бледность, головокружение, нужно разобраться, действительно ли проблема в железе. Избыточный прием препаратов железа тоже очень вреден», — предупредила диетолог.

По словам Рединой, главное — разнообразие. Не нужно каждый день есть один и тот же продукт в надежде, что он закроет все потребности организма.

«В одной тарелке могут быть крупа, рыба или мясо и овощи, а в течение дня добавляются фрукты, кисломолочные продукты, орехи. Вот такой рацион работает гораздо лучше. Не нужно всем людям с наступлением осени начинать принимать поливитамины бесконтрольно. Небольшие дефициты закрываются пищей, а серьезные может вылечить только врач», — подытожила Редина.

Ранее эксперт рассказал, что простая листовая зелень помогает с двумя главными угрозами современного человека — инсулинорезистентностью и атеросклерозом.