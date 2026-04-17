Буренка смяла машину: суд обязал хозяина коровы выплатить 900 тыс. руб. пострадавшей

В Кузбассе 1,5 года громко звучала необычная авария с участием буренки, которая буквально раскрошила легковой автомобиль, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пятницу, 17 апреля, Мариинский городской суд вынес решение.

По данным издания, с владельца коровы взыщут почти 900 тыс. руб. и передадут их пострадавшей женщине. Сверх этой суммы добавится еще 55 тыс. руб. на покрытие судебных издержек.

По информации издания, инцидент произошел в сентябре 2024 года на трассе «Томск – Мариинск». Вечером жительница Мариинска возвращалась домой на иномарке. Проезжая мимо кузбасского села, она внезапно увидела, как прямо посреди дороги появилась корова. Животное, по словам женщины, осталось стоять на месте, не пытаясь уйти. Девушка на скорости влетела в буренку.

По данным издания, удар оказался такой силы, что легковушку смяло, после чего машина выехала на встречную полосу и попала под проезжающий мимо КАМАЗ. Автомобиль, как уточняется, восстановлению не подлежал. Водитель получила сотрясение мозга.

«Давайте вспомним, как это было: в сентябре 2024 года на трассе "Томск – Мариинск" развернулся скотский цирк с железным хрустом», — говорится в статье Сибдепо.

По информации издания, у коровы, как выяснилось, нашелся хозяин. Однако на протяжении 1,5 лет он всячески уклонялся от ответственности. Мужчина утверждал, что животное ему не принадлежит, на заседания суда не приходил. Он заявлял, будто соседи его оговаривают.

«Собственник коровы не обеспечил такие условия ее содержания, которые предотвратили бы свободный выход животного на проезжую часть дороги», — написал в телеграм-канале Алексей Бушуев, представитель мариинского горсуда.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Московской области проходит раунд по безопасности дорожного движения.