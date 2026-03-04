«Правило попы» и капуста без страха: агроном объяснила, когда высаживать рассаду в открытый грунт в Подмосковье

Агроном Светлана Пуронен понимает озадаченность дачников Подмосковья: днем погода уже радует теплом, но ночью еще не исключены заморозки. Когда же лучше высаживать рассаду? Эксперт поделилась советами с REGIONS.

Главная ошибка огородников, по мнению эксперта, — доверять исключительно погоде за окном. В профессиональной среде ориентируются не на субъективное «потеплело», а на календарные сроки. Даже если весна наступила рано, спешить с высадкой рассады не стоит.

«Если мы видим, что 15 мая установилась прекрасная теплая погода, но знаем, что томаты в средней полосе высаживают в начале июня, лучше не рисковать и дождаться этих сроков. Теплая погода весной может быть обманчива: не исключено, что 25 мая ударят заморозки», — отметила агроном.

Понять, готова ли почва, можно и без специального градусника. Для этого существует так называемое «правило попы», но при этом эксперт напоминает: прогноз погоды все равно необходимо учитывать.

«Если на земле тепло сидеть, значит уже все нормально. Наша пятая точка нас не обманывает: если мы в шортах можем спокойно сидеть на земле и не чувствуем дискомфорта, земля уже прогрелась», — отметила Пуронен.

В средней полосе особенно уязвимы к возвратным холодам пасленовые и другие теплолюбивые культуры: томаты, баклажаны, перец, огурцы и кукуруза. Если высевать их семенами прямо в грунт, риск меньше — всходы появятся только тогда, когда условия станут благоприятными. А вот рассада такой защиты лишена, подчеркивает специалист.

Однако есть и растения, с которыми можно смело экспериментировать. Некоторые цветы, выращиваемые через рассаду, — виолы, бархатцы, колокольчики, гвоздика — допустимо высаживать уже в середине мая. Они достаточно хорошо переносят легкие заморозки. Особо эксперт выделяет капусту, которая тоже не боится понижений температуры.

«Капусту можно высаживать спокойно: она легко переносит снижение температуры, дожди и другие климатические капризы», — отметила агроном.

