Проснутся щитовки, тля и вишневая муха: чем грозит отказ от весенней обработки сада в марте

Ставропольский садовод-любитель Людмила Еськова советует в марте провести опрыскивание деревьев и кустарников. Эксперт пояснила, почему процедуру нельзя откладывать на другой месяц или полностью игнорировать, сообщил newstracker.ru.

Эксперт высказала мнение, что снежная зима позволяет многим вредителям перезимовать. Насекомые не гибнут. Первыми весной проснутся щитовки и личинки тли, позже уже плодожорки и вишневая муха. Если не принять меры, во время сбора урожая садоводы могут столкнуться с проблемами: плоды будут червивыми. Они станут непригодными для употребления в пищу.

«Поэтому опрыскивание деревьев и кустарников надо провести уже в марте», — рассказала Людмила Еськова.

Садовод считает, что оптимальное время для опрыскивания — период, когда на протяжении нескольких дней температура воздуха будет достигать плюс пяти градусов. Опрыскивание проводят до появления почек на ветках. По мнению специалиста, инсектициды против вредителей помогут предотвратить проблемы. Растения можно также защитить от болезней при помощи фунгицидов, например, медьсодержащих препаратов и бордоской жидкости.

«В коре и почве зимуют щитовки, личинки тли и клещи. На них направлены первые обработки. А плодожорки и вишневая муха просыпаются позже и портят урожай: именно из-за них яблоки, сливы, вишня и черешня становятся червивыми», — пояснила эксперт.

