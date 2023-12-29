Правительство РФ определило приоритетные направления работы в 2024 году
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
В интернет-мессенджере правительства России сообщается об утверждении плана работы на 2024 год, пишет агентство «РИА Новости».
Депутаты согласовали законопроекты, работа над которыми будет вестись в 2024 году. Все они находятся на стадии оформления и внесения для рассмотрения.
Депутатам важно поднять уровень жизни населения и создать комфортные условия для проживания, поэтому многие законопроекты направлены на улучшение работы социальной сферы.
Не менее приоритетная задача - сохранить экономический рост РФ и создать условия для его продолжения. Часть законопроектов ориентирована на улучшение разрешительной деятельности. Некоторые документы составлены с целью усовершенствования государственного управления.
«В утвержденный перечень вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами», - говорится в сообщении.
Всего определено пять ключевых направлений в работе на 2024 год. Распоряжение об этом уже утверждено. В течение года депутаты планируют вносить новые законопроекты, расширяя утвержденный перечень.
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