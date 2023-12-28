Российские автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы РФ

В гараж Государственной думы РФ поступила партия автомобилей отечественного производства Lada Vesta. Об этом в четверг, 28 декабря, РИА Новости сообщил член комитета по транспорту Александр Толмачев.

По его словам, на российских автомобилях будут ездить депутаты.

«Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», – сказал Толмачев.

Он также считает, что глупо продолжать эксплуатировать автомобили иностранных марок, которые отключили для россиян своих дистанционные сервисы. Толмачев заявил, что такие меры являются издевательскими.

Президент России Владимир Путин ни раз акцентировал внимание на том, что чиновники в России должны использовать для передвижения на автомобилях отечественного производства. Он призвал депутатов пересесть с дорогих иномарок, которые производятся недружественными странами, на российские машины.

Lada Vesta – модель автомобиля, производимая российским автопроизводителем «АвтоВАЗ». Lada Vesta была представлена в 2015 году и стала одной из популярных моделей в линейке Lada. Этот автомобиль предназначен для семейного использования и предлагается в различных вариантах кузова, таких как седан, универсал (хетчбэк) и кроссовер. Lada Vesta была разработана с учетом требований российского рынка, и она получила признание как внутри страны, так и за её пределами.

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