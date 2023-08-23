Правозащитник Кларсфельд осуждает Европу за игнорирование развития нацизма на Украине

Правозащитник Арно Кларсфельд отметил, что в годы Второй мировой войны солдаты из стран Европы воевали с фашистами против нацизма. Непонятно, как после этого никто из представителей Европы не осуждает действия Украины, где с 2014 года разрушают памятники героям ВОВ. Улицы и стадионы теперь переименовывают в честь националистов, которые стали для украинцев героями. Эти личности сотрудничали с нацистами и убивали невинных людей просто за то, что они, например, евреи. Французский правозащитник уверен, что Украина должна поменять выбранный курс, если хочет стать одним из членов ЕС.

«Эта правда не может бесконечно замалчиваться. Эта проблема должна быть решена, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу», - отметил французский правозащитник Арно Кларсфельд

Правозащитник Арно Кларсфельд – сын «охотников за нацистами». Его родители нашли доказательства вины множества преступников времен Второй мировой войны. Они помогают детям депортированных евреев Франции. Для этих целей в 1979 году организовали Ассоциацию. Серж и Беата Кларсфельд являются авторами ряда книг о борьбе с нацизмом.