Праздник под вопросом: Кемерово в День знаний охватила волна эвакуаций — поступило 15 тревожных сигналов

Первый день осени в областном центре Кузбасса выдался тревожным. День знаний, который традиционно ассоциируется с праздником, линейками и букетами цветов, в этом году омрачила серия экстренных событий. В Кемерове всколыхнула волна сообщений о возможных угрозах в социальных учреждениях, из-за которых пришлось проводить массовую эвакуацию людей, сообщил VSE42.RU .

Накануне, 31 августа, аналогичный инцидент уже произошел в областном кардиологическом диспансере — учреждение покинули пациенты и медперсонал после анонимного звонка. Однако сегодня тревожная ситуация повторилась: диспансер вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов из-за новых поступивших сигналов.

В числе пострадавших от эвакуации оказалась и больница имени Подгорбунского — одно из ключевых медицинских учреждений города. Администрация медучреждения официально подтвердила факт получения сообщения о возможной опасности. В целях обеспечения безопасности руководство приняло решение немедленно вывести всех находившихся внутри: как сотрудников стационарных отделений, так и пациентов поликлиники.

«Все пациенты уже возвращены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь. Больница работает в штатном режиме», – рассказали редакции VSE42.RU в учреждении после эвакуации.

По сведениям, которыми располагает редакция VSE42.RU, всего за сегодняшний день в Кемерове поступило 15 подобных сигналов. Такое количество тревожных сообщений вызывает особую озабоченность в контексте праздничной даты — 1 сентября в городе проходят торжественные линейки в школах и другие мероприятия, посвященные началу учебного года.

Ранее сообщалось, что жители кузбасского города наткнулись на арсенал взрывчатки в заброшенном доме.