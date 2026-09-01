В Подмосковье открыли самую большую инвестиционную школу 2026 года

В «Первом квартале» Ленинского округа девелоперская компания Брусника открыла самую большую инвестиционную школу Подмосковья 2026 года, она приняла более 1,6 тыс. учеников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В учреждении обустроили ​​67 многофункциональных классов, столовую, два спортивных зала, библиотеку с зонами для чтения, проектной работы и медиалабораторией. Для начальных классов предусмотрено отдельное учебное крыло с выходом в зеленый двор с игровыми площадками, огородом, домиками для птиц и насекомых. Учебные пространства объединены в пять образовательных кластеров — технологический, естественнонаучный, спортивный, медиа и арт-кластер.

В школе также обустроили многосветный атриум с амфитеатром, между ней и жилыми домами откроется спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, воркаут-зонами и теннисными столами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.