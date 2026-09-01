Тревога в соцсетях: очевидцы говорят о тяжелых травмах ребенка после падения в колодец глубиною 4 метра

В Кемерове на Московском проспекте произошел несчастный случай, который вызвал широкий общественный резонанс. Ребенок провалился в открытый колодец глубиной около четырех метра. Об этом проинформировали очевидцы в социальных сетях, оперативно распространив информацию о случившемся. Инцидент произошел у дома № 45 по Московскому проспекту — в одном из оживленных районов города, где всегда много прохожих и машин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации, опубликованной очевидцами, мальчик получил серьезные травмы. Автор сообщения в Сети отметил, что, по предварительному диагнозу, у ребенка диагностирован компрессионный перелом двух позвонков, ушибы головы, множественные синяки и ссадины по всему телу.

«На месте работали МВД, пожарная служба и скорая помощь. Яму огородили только после случившегося», — пишет автор.

В Кузбасском центре медицины катастроф редакции Сибдепо предоставили информацию, которая отличается от данных очевидцев. По словам медиков, у ребенка травмы оказались легкой степени тяжести. Врачи диагностировали ссадины. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Представители центра медицины катастроф уточнили, что опасности для жизни нет, мальчик находится под наблюдением специалистов.

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