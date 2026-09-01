Эвакуация в больнице Кемерова: что стало причиной и когда пациенты вернутся в палаты?

В Кемерове во вторник, 1 сентября, произошло экстренное событие, которое нарушило привычный ритм работы одного из крупнейших медицинских учреждений города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Из больницы имени Подгорбунского были эвакуированы пациенты и сотрудники. Как сообщили в пресс-службе больницы редакции Сибдепо, причиной стало поступление информации о возможной угрозе в здании.

Администрация медучреждения приняла решение о немедленной эвакуации всех находящихся внутри людей. В целях безопасности из стационарных и поликлинических отделений оперативно вывели пациентов, в том числе тяжелобольных, а также медицинский персонал и посетителей. По предварительным данным, эвакуация прошла без паники и эксцессов, сотрудники больницы действовали согласно заранее отработанным инструкциям.

В настоящее время на территории больницы работают специализированные службы. Сотрудники экстренных ведомств проводят тщательную проверку всех помещений и прилегающей территории.

«Пациенты размещены в безопасных зонах. Прием пациентов будет возобновлен сразу после получения разрешения от соответствующих органов», — отметили в пресс-службе больницы.

Ранее сообщалось, что Кузбасский кардиоцентр эвакуировали из-за письма о минировании от имени ученика.