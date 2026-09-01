Семь человек пострадали после нападения в школе Красноярского края 1 сентября

В Канске Красноярского края во вторник, 1 сентября, произошло чрезвычайное происшествие в школе № 2. Ученица седьмого класса напала на учителя физики с ножом и газовым баллончиком. Об этом проинформировал политический блогер Алексей Аксютенко, сообщил prmira.ru.

По неофициальной информации блогера, девочка сначала распылила в лицо педагогу газ из баллончика, после чего попыталась нанести удар ножом. Кроме того, школьница якобы собиралась бросить бутылку с зажигательной смесью. Очевидцы рассказали, что на помощь учительнице пришла женщина, которая вытолкнула нападавшую из класса. Было принято решение об отмене торжественной линейки в школе после инцидента.

Редакция «Проспекта Мира» решила проверить достоверность информации. В учебном заведении сообщили, что на данный момент не могут прокомментировать данные о нападении. В полиции отметили, что проверяют информацию о нападении. В минздраве региона предоставили данные о пострадавших и их состоянии.

«В Канскую межрайонную больницу было доставлено семь пострадавших, пять детей и двое взрослых. Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», — сообщили в минздраве.

Ранее сообщалось, что Кемерово в День знаний охватила волна эвакуаций — поступило 15 тревожных сигналов.