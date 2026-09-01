Подмосковные велогонщики завоевали награды на чемпионате России по велоспорту на треке (ПОДА)

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали — золотую, серебряную и две бронзовые — на чемпионате России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил с 25 по 30 августа на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алина Пунина (СШОР по летним видам спорта, Фрязино) заняла первое место в спринте на 500 м, второе — в дисциплине «велоспорт-трек» и третье — на дистанции 3 тыс. м. Кроме того, Иван Ермаков (СШОР по летним видам спорта, Электросталь) стал бронзовым призером в гонке на 1 тыс. м.

Участниками состязаний стали спортсмены из 12 регионов России, они являются одними из ключевых для велогонщиков-паралимпийцев и позволяют отобрать сильнейших для формирования национальной сборной и подготовки к международным стартам. Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

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