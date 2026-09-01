В квартале «Равновесие» Одинцовского округа появился пешеходный бульвар

В квартале «Равновесие» Одинцовского округа ГК «КОРТРОС» открыл последние зоны для игр, отдыха и спорта на пешеходном бульваре, благоустройство полностью завершилось. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Загородное настроение и клубный формат квартала поддерживает его большой зеленый променад. Жители “Равновесия” смогут проводить на улице больше времени, с пользой для эмоционального и физического здоровья», — отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

На территории общей площадью 6,3 тыс. кв. м разместили прогулочную зону, тематические зоны с игровым и спортивным оборудованием, площадью со сценой, а также для спокойного отдыха, две детские площадки с фантазийными объектами из экологичных материалов, три спортивные площадки. Бульвар обустроен по принципу безбарьерной среды, поэтому там сохранены открытые виды.

В квартале завершен первый этап и частично второй — построено 10 корпусов, открыт детский сад на 360 мест, работают сетевые продуктовые магазины, аптеки, кофейни, пункты маркетплейсов, кофейни, медицинские и так далее.

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