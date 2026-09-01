«Команда не прибавляет»: Колосков дал дельный совет тренеру «Динамо» Шварцу

Бывший функционер признался, что возлагал на Шварца большие надежды, так как ему нравилась работа этого тренера в его первый приход в «Динамо». Однако сейчас Колосков не увидел ничего нового: команда не прибавляет, игроки не растут, получая, к тому же, нелепые травмы на тренировках.

Такое положение дел он связал с особенностями современного тренировочного процесса.

«Я уже года три говорю: пока команды не вернутся на сборы и на базы, толка в нашем футболе не будет. Потому что игроки приезжают на тренировки за 15 минут до начала из дома, через большие пробки, в нервном состоянии, и им уже не до тренировок. А после них они быстро помылись и бегом домой. Что это за подготовка и что это за отношение к делу, я понять не могу», — сказал Колосков.

После шести туров «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре бело-голубым предстоит принципиальный матч со «Спартаком».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло оценил предстоящую покупку клубом двух игроков из чемпионата Бразилии.