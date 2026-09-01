«Команда не прибавляет»: Колосков дал дельный совет тренеру «Динамо» Шварцу
Колосков на неудачном примере «Динамо» предложил запирать футболистов на базах
Фото: [ФК «Динамо»]
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью РИА Новости раскритиковал игру московского «Динамо» под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца, который возглавил команду перед началом нынешнего сезона.
Бывший функционер признался, что возлагал на Шварца большие надежды, так как ему нравилась работа этого тренера в его первый приход в «Динамо». Однако сейчас Колосков не увидел ничего нового: команда не прибавляет, игроки не растут, получая, к тому же, нелепые травмы на тренировках.
Такое положение дел он связал с особенностями современного тренировочного процесса.
«Я уже года три говорю: пока команды не вернутся на сборы и на базы, толка в нашем футболе не будет. Потому что игроки приезжают на тренировки за 15 минут до начала из дома, через большие пробки, в нервном состоянии, и им уже не до тренировок. А после них они быстро помылись и бегом домой. Что это за подготовка и что это за отношение к делу, я понять не могу», — сказал Колосков.
После шести туров «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре бело-голубым предстоит принципиальный матч со «Спартаком».
Ранее полузащитник «Динамо» Бителло оценил предстоящую покупку клубом двух игроков из чемпионата Бразилии.