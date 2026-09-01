Увольнения или сокращение: жители Промышленновского округа обвиняют власти в «зачистке» матерей из детских садов

В кузбасских социальных сетях разгорелся громкий скандал, вызванный жалобами местных жителей на массовые увольнения молодых матерей из детских садов. Возмущенные пользователи из Промышленновского округа сообщают, что в учреждениях сейчас проводится жесткая кадровая чистка. По их утверждениям, руководство садиков лишает женщин с детьми единственного источника дохода, при этом оставляя на рабочих местах сотрудниц пенсионного возраста, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ситуация привлекла внимание администрации Промышленновского муниципального округа, которая оперативно отреагировала на обвинения и дала официальные разъяснения. Чиновники категорически отвергают информацию о массовых увольнениях в текущий период. По их словам, поводом для слухов послужили прошлогодние кадровые перестановки, которые не имеют отношения к событиям настоящего времени.

«В настоящее время в дошкольных образовательных организациях Промышленновского муниципального округа мероприятия по сокращению штата не проводятся», — заявила пресс-служба.

Как пояснили в мэрии, летом 2025 года в некоторых дошкольных учреждениях действительно сократили количество групп. Причиной этого стала демографическая ситуация — значительная нехватка детей в садиках. Информация о целенаправленном увольнении именно матерей с маленькими детьми не подтвердилась, подчеркнули в администрации. Тем сотрудникам, которые все же потеряли свои места, руководство обязано было предложить альтернативные варианты трудоустройства в других детских садах округа.

«В первую очередь были сокращены пенсионеры и женщины, не имеющие детей школьного возраста. В настоящее время воспитателей пенсионного возраста в детских садах округа нет», — уточнили в мэрии.

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