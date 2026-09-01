КХЛ подвела итоги предсезонных матчей: 100% набранных очков только у СКА

Больше всех очков в контрольных матчах набрал «Адмирал» (15), но хоккеисты из Владивостока и больше всех матчей провели, 10. Самой же эффективной командой оказался СКА. Петербуржцы стали единственной командой, набравшей в предсезонных матчах 100% — пять побед в пяти матчах.

На другом полюсе располагаются «Сочи» и «Северсталь», проигравшие все свои матчи. Правда, и играли эти команды немного, три и четыре матча соответственно.

Лучшим бомбардиром предсезонки стал Девин Броссо из «Салавата Юлаева» — 10 (5+5). По восемь результативных баллов набрали динамовцы Егор Римашевский и Джордан Уил, а также Даниэль Спронг из «Автомобилиста».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. В этот день пройдут сразу шесть матчей: «Локомотив» — «Трактор», «Автомобилист» — «Динамо», «Спартак» — «Торпедо», «Северсталь» — «Салават Юлаев», СКА — «Лада» и «Ак Барс» — «Сибирь».