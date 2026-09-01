В Московской области к началу учебного года открыли два новых детских сада

В жилых комплексах группы «Самолет» в Подмосковье к началу нового учебного года открылись два детских сада общей вместимостью 710 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Первое учреждение в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах рассчитано на 15 групп детей от трех до семи лет. В трехэтажном здании площадью более 4,6 тыс. кв. м обустроили групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, пространства для кружковых занятий, медицинский блок и пищеблок полного цикла. На территории разместили игровые и спортивную площадки, пространство для изучения правил дорожного движения.

Второй детский сад открылся в ЖК «Новое Видное» Ленинского округа, он вмещает 14 групп из 350 детей в возрасте от двух до семи лет. Его площадь составила 4,4 тыс. кв. м, там оборудованы физкультурный и музыкальный залы, помещения для творческих занятий, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и пищеблок. Для каждой группы создана отдельная игровая площадка, также территория включает спортивную зону и озелененные пространства.

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