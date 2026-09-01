«Локомотив» выделит деньги на покупку двух игроков

Руководство «Локомотива» согласовало выделение денег на покупку двух игроков — полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова и хавбека «Балтики» Николая Титкова, сообщил инсайдер Иван Карпов.

Средства на приобретение новых игроков появились у «Локомотива» после продажи Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Карпукаса в «Зенит».

У Титкова в контракте с «Балтикой» предусмотрена опция выкупа контракта. «Локомотив», воспитанником которого футболист является, может выкупить его за 100 млн руб. За Олейникова «Крылья Советов» хотят получить 130 млн руб.

Теперь «Локомотиву» предстоит договориться по условиям личных контрактов игроков.

«Локомотив» остро нуждается в усилении состава после расставания с рядом ведущих игроков. Железнодорожники неудачно стартовали в чемпионате — после шести туров всего лишь три очка и 14-е место.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в ближайшее время подпишет двух вингеров из чемпионата Бразилии.