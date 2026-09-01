«Арсенал в заброшке»: жители Прокопьевска наткнулись на взрывчатку в старом доме

В Прокопьевске Кемеровской области пустующее здание, которое местные жители давно окрестили обычной заброшкой, скрывало в себе серьезную опасность. Как проинформировала пресс-служба Росгвардии Кузбасса, внутри находился настоящий арсенал взрывчатых веществ, оставленный неизвестными. На опасные предметы случайно наткнулись прохожие, которые заметили подозрительные предметы и немедленно передали данные о находке в экстренные службы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По указанному адресу незамедлительно выехали саперы из отряда «ОМОН». Прибыв на место, специалисты обследовали заброшенную постройку и установили, что внутри находились рабочие промышленные детонаторы. Устройства, используемые в горнодобывающей и строительной отраслях, способны привести к взрыву даже при неосторожном обращении или случайном механическом воздействии. Факт их бесконтрольного хранения в жилой зоне создавал прямую угрозу для жизни и здоровья горожан.

Саперы действовали максимально оперативно и с соблюдением всех мер предосторожности. Бойцы аккуратно изъяли опасные предметы и вынесли их подальше от жилых домов и инфраструктуры. Для уничтожения находки был выбран безопасный пустырь за пределами городской черты.

В Росгвардии Кузбасса в связи с произошедшим обратились к жителям с настоятельной просьбой проявлять бдительность. При обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства или их элементы, категорически запрещается трогать их руками, пытаться переносить или разбирать. Единственное правильное действие — немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы или по телефону экстренной службы 112.

Ранее сообщалось, что Кемерове эвакуировали пациентов больницы имени Подгорбунского.