Предложат сдать тест: что ждет звезду турецкого сериала «Ранняя пташка» после задержания в стамбульском ночном клубе

Актера Джана Ямана, сыгравшего главную роль в популярном турецком сериале «Ранняя пташка», задержала полиция, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

По информации газеты, в различных развлекательных заведениях, в числе которых отели и ночные клубы, полиция провела антинаркотический рейд . Сотрудники посетили около сотни точек, расположенные в Стамбуле. Подобные меры принимают не в первый раз. Актер Джан Яман по подозрению в употреблении запрещенных препаратов* был задержан в ночном клубе Ruby.

По данным газеты, сотрудники полиции изъяли запрещенные препараты и боеприпасы. Задержанным в ближайшее время предложат сдать тест на употребление запрещенных препаратов.

Всем задержанным в ходе операции предъявлены серьезные обвинения. Им инкриминируют целый спектр правонарушений, включая употребление и распространение запрещенных веществ, а также организацию условий для занятия проституцией.

«В результате рейда задержаны семь человек, в том числе владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гергюзель», — сообщила газета.

36-летний актер Яман получил широкую известность благодаря исполнению главных ролей в популярных телевизионных проектах, среди которых «Ранняя пташка», «Эль Турко» и «Любовь назло». В ходе предыдущих рейдов были задержаны другие известные артисты, которые снимаются в популярных турецких сериалах. Некоторые подозрения подтвердились — в крови обнаружили наркотики.

Ранее сообщалось, что звезда «Клюквенного щербета» проходит фигурантом по делу о проституции.

*На территории РФ наркотики запрещены согласно закону «О наркотических средствах и психотропных веществах»