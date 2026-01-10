Предложат сдать тест: что ждет звезду турецкого сериала «Ранняя пташка» после задержания в стамбульском ночном клубе
Звезде турецкого сериала «Ранняя пташка» Яману предстоит сдать тест на наркотики
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Актера Джана Ямана, сыгравшего главную роль в популярном турецком сериале «Ранняя пташка», задержала полиция, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.
По информации газеты, в различных развлекательных заведениях, в числе которых отели и ночные клубы, полиция провела антинаркотический рейд. Сотрудники посетили около сотни точек, расположенные в Стамбуле. Подобные меры принимают не в первый раз. Актер Джан Яман по подозрению в употреблении запрещенных препаратов* был задержан в ночном клубе Ruby.
По данным газеты, сотрудники полиции изъяли запрещенные препараты и боеприпасы. Задержанным в ближайшее время предложат сдать тест на употребление запрещенных препаратов.
Всем задержанным в ходе операции предъявлены серьезные обвинения. Им инкриминируют целый спектр правонарушений, включая употребление и распространение запрещенных веществ, а также организацию условий для занятия проституцией.
«В результате рейда задержаны семь человек, в том числе владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гергюзель», — сообщила газета.
36-летний актер Яман получил широкую известность благодаря исполнению главных ролей в популярных телевизионных проектах, среди которых «Ранняя пташка», «Эль Турко» и «Любовь назло». В ходе предыдущих рейдов были задержаны другие известные артисты, которые снимаются в популярных турецких сериалах. Некоторые подозрения подтвердились — в крови обнаружили наркотики.
Ранее сообщалось, что звезда «Клюквенного щербета» проходит фигурантом по делу о проституции.
*На территории РФ наркотики запрещены согласно закону «О наркотических средствах и психотропных веществах»