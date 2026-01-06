Тайная жизнь Фатиха из «Клюквенного щербета»: актер попал в громкое уголовное дело

Турецкий актер Догукан Гюнгер, известный по роли Фатиха в сериале «Клюквенный щербет», задержан в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и склонении к проституции. Об этом сообщает издание T24 со ссылкой на заявление прокуратуры Стамбула. Об этом сообщает издание T24 .

Правоохранительные органы провели одновременную операцию в четырех провинциях страны, задержав 23 человека. Всего по делу проходят 26 подозреваемых, двое из которых находятся за границей, а один уже отбывает наказание по другому приговору.

Среди задержанных также фигурирует продюсер и менеджер Халук Шентюрк, сотрудничавший со многими известными турецкими артистами. Следствие считает, что фигуранты могли быть причастны к хранению и сбыту наркотических веществ, а также к организации проституции.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо пропустит кинофестиваль в Палм-Спрингсе из-за событий в Венесуэле.