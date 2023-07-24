Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о главных достижениях комитета

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью агентству «РИА Новости» рассказал о главных достижениях ведомства в работе. Во-первых, удалось добиться раскрытия преступлений до 99%. Во-вторых, была проведена качественная работа по возвращению украденного имущества или денежных средств у населения и государства. Также ведется работа по фиксированию атак со стороны ВСУ на мирное население РФ и объекты инфраструктуры.

«Эффективно наши подразделения работали и в части возмещения причиненного ущерба – потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 50 миллиардов рублей», - рассказал Александр Бастрыкин

99% - такой процент составляет уровень раскрываемости следователями СК и МВД России. Особенно активно работа ведется по таким направлениям: убийства, изнасилования или умышленные действия, которые спровоцировали смерть.

У обвиняемых было арестовано имущество более чем на 38 миллиардов рублей, а компенсировано (населению и государству) 50 миллиардов рублей. Особенно сложно правоохранительным органам работать с мошенническими атаками, потому что преступники постоянно придумывают новые способы обмана. Начало спецоперации стало поводом для работы правоохранительных органов в новом направлении – фиксации последствий обстрелов со стороны ВСУ.

«Мы постоянно анализируем криминогенную обстановку, принимаем организационные решения, позволяющие добиваться положительной динамики по приоритетным направлениям деятельности, демонстрируя неотвратимость наказания за нарушение закона», - акцентирует внимание Александр Бастрыкин

В СК не только раскрывают преступления, но и работают на опережение, проводят разъяснительные беседы, постоянно мониторят обстановку в стране по всем направлениям.