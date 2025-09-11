Похолодание и первые заморозки: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни 13 и 14 сентября

Выходные в Подмосковье ожидаются холодными. В ночное время температура воздуха опустится до +2 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность и без осадков. По области ночью и утром местами туман.

«Температура в Москве ночью +5…+7, в центре +9…+11 градусов. Днем +18…+20. По области ночью +2…+7, днем +16…+21 градус. Ветер ночью южный, 2-7 метров в секунду. Днем от 5 до 10 метров в секунду. Под утро 13 сентября по восточным границам Подмосковья есть риск заморозков», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В пятницу, 15 сентября, также переменная облачность и без осадков.

«Ночью температура +4…+9, днем +16…+21 градус. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-восточный, 2-7 метров в секунду», — заключил Ильин.

