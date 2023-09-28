Премьер-министр Гуйяш: Венгрия против финансирования Киева из бюджета ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил, что страна оказывает поддержку Украине преимущественно гуманитарного характера и не против того, чтобы другие союзники Киева находили способы финансирования ВСУ. Тем не менее Венгрия против того, чтобы из бюджета ЕС выделяли деньги Украине до тех пор, пока Будапешту не выплатят положенные средства.

Венгрия входит в альянс, но не получает денег. Значит, государство, которое не является членом ЕС, тем более не может рассчитывать на финансирование. Для принятия решения подобного характера положительно должны проголосовать все страны-участники ЕС. Венгрия будет однозначно отдавать голос «против».

«Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС. Венгрия ответит на вопросы и надеется, что Еврокомиссия не будет дальше тянуть время, нарушать правила и выплатит деньги, причитающиеся Венгрии... Нет никаких причин, чтобы ЕК продолжала так себя вести», - отметил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

Конфликт разгорелся после того, как в ЕК решили внести корректировки в бюджет. В период с 2024 до 2027 год предлагалось увеличить бюджет, чтобы была возможность продолжить финансирование Украины, противодействие пребывания в ЕС мигрантов и укрепление конкурентоспособности альянса.

Ранее Венгрия выполнила ряд условий, чтобы получить средства из бюджета ЕС. В 2022 году было принято решение заморозить финансирование для Будапешта.