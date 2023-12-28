Премьер Украины требует срочной встречи с донорами по финансированию из-за кризиса - СМИ

Bloomberg информирует, что премьер Украины Денис Шмыгаль отправил письмо международным донорам с просьбой в январе 2024 года провести экстренную встречу с целью обсуждения источников финансирования.

Копия письма находится в распоряжении издания Bloomberg. Из текста становится ясным, что ближайшая встреча была назначена на март. Украинский политик отмечает, что до марта без передачи Киеву денег Украина не сможет профинансировать хотя бы социальные выплаты.

Премьер отмечает, что политическое противостояние ЕС и США не позволяют совершить в адрес Украины обещанный ранее перевод в размере 110 миллиардов долларов. Это также негативно отражается на бюджете Украины.

«Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года», - сказал Шмыгаль в письме, отправленном в этом месяце в Межведомственную координационную группу доноров и просмотренном Bloomberg News.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что Украина на данный момент не нуждается в деньгах для восстановления городов после СВО. Стоят более приоритетные задачи: выплата пенсий и заработных плат учителям и докторам. Украина борется за «выживание», цитирует издание слова Шмыгаля.

На данный момент нет данных, как доноры по финансированию отреагировали на призыв украинского премьера.

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